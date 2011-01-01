تقوم بعمليات سرية ومعقدة.. قناة عبرية: وفد أميركي يصل لتحسين قدرات طائرات الشبح

القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، عن عملية سرية تجري لترقية وتحسين قدرات طائرات F35 الحربية المسماة "الشبح".

وبحسب القناة، فإنه رغم أزمة كورونا، وصل منذ أسبوعين إلى تل أبيب في رحلة خاصة وفد من خبراء الشركة الأميركية المصنعة للطائرة، بهدف العمل على تحسين وترقية أنظمة عمل الطائرة ما يسمح بتحسين أدائها على كافة المستويات.

وأشارت القناة، إلى أن الوفد الأميركي تم عزله في جناح خاص داخل قاعدة عسكرية لكي يعمل على تطوير وتحسين عمل الطائرة التي تقوم بمهام سرية وفريدة ومعقدة.

وتركز عملية التطوير في أنظمته على المنظومة الالكترونية الحربية لحجب قدرة كشفها بأي رادارات حديثة، وتعطيل أي صواريخ حديثة يتم إطلاقها عليها، وتحديد مواقع طائرات "العدو" وأنظمة الدفاع الأرضي والجوي، وتحديث بيانات أي محاولة تهديد لها.

وتقول مصادر مطلعة على أنشطة طائرات الشبح، أنها تقوم بعمليات في سماء الشرق الأوسط وتنفذ مهام تشغيلية مكثفة تسمح لإسرائيل بالعمل في أماكن واجهت مسبقًا فيها صعوبات بالعمل، سواء من حيث المدى أو من خطر تهديد الصواريخ المضادة للطائرات المتقدمة.

وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات للتسلل إلى أماكن لا تستطيع الطائرات الأخرى اختراقها بسبب قدرتها على المراوغة.

ومن المقرر أن يصل في نهاية الصيف 4 طائرات حديثة من ذات الطراز، ليصل العدد الإجمالي إلى 27، وبحلول عام 2025 من المتوقع أن تكتمل الصفقة بين إسرائيل والولايات المتحدة ليصل العدد إلى 50 طائرة.