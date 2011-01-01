الاحتلال يحكم بالسجن مدى الحياة على أسير من الخليل قتل مستوطنًا

رام الله /سما/

حكمت ما يسمى بالمحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد مدى الحياة على الأسير خليل جبارين (18 عامًا) من سكان الخليل، بعد اتهامه وإدانته بقتل مستوطن إسرائيلي في مجمع رامي ليفي داخل مجمغ غوش عتصيون الاستيطاني في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول 2018.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن جبارين كان عمره حين نفذ العملية 16 عامًا، وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي تم إدانته من قبل المحكمة بتنفيذ الهجوم.

وكان جبارين أصيب في ذلك الهجوم بجروح، قبل أن يتم اعتقاله من قبل جنود إسرائيليين.

وتضمنت لائحة الاتهام بحقه التسبب عمدًا بالقتل، فضلًا عن 3 اتهامات أخرى منها حيازة سكين بشكل غير قانوني ومحاولة تنفيذ هجوم آخر. وفق المزاعم الإسرائيلية.