  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش يدعو القيادات الدينية لأخذ دورها الطليعي والمحوري في الأزمات

الثلاثاء 21 يوليو 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش القيادات الدينية في العالم الإسلامي إلى أخذ دورها الطليعي والمركزي في مواجهة الأزمات التي تظهر في المجتمعات الإنسانية الفقيرة والغنية على حد سواء، وإدارتها إقتداءً برسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم، باعتباره القائد الأول دينياً وسياسياً واجتماعياً في المجتمعات المسلمة.

وقال الهباش في كلمته أمام المؤتمر الدولي الافتراضي "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات"، والذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر ينعقد في وقت شديد الحساسية على العالم بأسره، ولا يقتصر على المجتمعات المسلمة فقط، وإن مواجهة الأزمات تحتاج تضافر الجميع والتكامل بين كافة الفئات، والقيادات الدينية جزء أساسي ومحوري ومركزي ولا يمكن التقليل من شأنه.

وأضاف أن القيادات الدينية في المجتمعات المسلمة لها في السيرة النبوية والأحاديث الشريفة منهجاً كاملا في التعامل مع الأزمات وإدارتها والتقليل من أضرارها، ويجب تخصيص الندوات والمساقات التعليمية في الجامعات التي تستعرض أسس المنهج النبوي في إدارة الأزمات.

#محمود الهباش

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات تتعلق بالرواتب والمساعدات ودور الحضانة والتقاعد..

العثور على سعودي متوفى ساجدا بعد فقدانه بالصحراء (شاهد)

تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة لأول مرة في تاريخ البرلمان: تفويض الجيش المصري بالتدخل العسكري بليبيا

"شكري حمل رسالة من السيسي".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع وزير خارجية مصر

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟

شاهد..بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد ويحث المسلمين الأمريكيين لمساعدته على هزيمة ترامب

"الاعلام الحكومي": طرحنا العديد من الاسئلة على المصريين بشأن ترتيبات العمل لاستقبال العالقين

الأخبار الرئيسية

الشاباك يزعم :اعتقال خلية للجبهة للشعبية بالضفة خططت لتنفيذ عمليات وأسر جنود

صحيفة: وزير الخارجية المصري ناقش مع الرئيس إعادة المفاوضات برعاية "الرباعية الدولة"

وفاة مواطن وتسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء

k

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور