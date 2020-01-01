الهباش يدعو القيادات الدينية لأخذ دورها الطليعي والمحوري في الأزمات

رام الله / سما /

دعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش القيادات الدينية في العالم الإسلامي إلى أخذ دورها الطليعي والمركزي في مواجهة الأزمات التي تظهر في المجتمعات الإنسانية الفقيرة والغنية على حد سواء، وإدارتها إقتداءً برسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم، باعتباره القائد الأول دينياً وسياسياً واجتماعياً في المجتمعات المسلمة.

وقال الهباش في كلمته أمام المؤتمر الدولي الافتراضي "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات"، والذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر ينعقد في وقت شديد الحساسية على العالم بأسره، ولا يقتصر على المجتمعات المسلمة فقط، وإن مواجهة الأزمات تحتاج تضافر الجميع والتكامل بين كافة الفئات، والقيادات الدينية جزء أساسي ومحوري ومركزي ولا يمكن التقليل من شأنه.

وأضاف أن القيادات الدينية في المجتمعات المسلمة لها في السيرة النبوية والأحاديث الشريفة منهجاً كاملا في التعامل مع الأزمات وإدارتها والتقليل من أضرارها، ويجب تخصيص الندوات والمساقات التعليمية في الجامعات التي تستعرض أسس المنهج النبوي في إدارة الأزمات.