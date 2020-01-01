الهيئة المستقلة تدين الهجمة على المحامي "سرحان" نائب مدير عام الهيئة لحقوق الإنسان بغزة

غزة / سما /

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بأشد العبارات، الهجمة التي يتعرض لها الأستاذ جميل سرحان نائب مديرها العام لقطاع غزة، عبر صفحات وحسابات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشدد الهيئة على أن مثل هذه الحملات التي تأتي في سياق النيل من المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية، لن تثنيها عن مواصلة دورها في حماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها.

وتؤكد الهيئة أنها ستلاحق تلك الجهات التي تقف خلف هذه الصفحات والحسابات، وتطالب الجهات الرسمية بالقيام بواجبها في مواجهة هذه الحملات، ومحاسبة القائمين عليها.