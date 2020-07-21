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مدير الاعلام الحكومي بغزة يكشف موعد فتح معبر رفح

الثلاثاء 21 يوليو 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الاعلام الحكومي بغزة يكشف موعد فتح معبر رفح


غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم الثلاثاء21/7/2020 ، ان موعد فتح معبر رفح البري  مرتبط بالإنتهاء من تجهيز مركز الحجر الصحي بدير البلح والذي بدء تجهيزه بداية الشهر الجاري.

وقال معروف خلال تصريحات لإذاعة القدس المحلية " انه سيتم فتح المعبر بعد الانتهاء من تجهيز الحجر الصحي  ، والانتهاء من بعض الاجراءات لتطوير مراكز الحجر الصحي في الشمال الجنوب ، بالاضافة من الانتهاء من تطوير برتوكول خاص بعودة العالقين مع توقعات بوجود أعداد كبيرة من المصابين بكورونا بصفوف الفوج القادم لغزة.

وبين ان بداية العام الدراسي الجديد في الثامن من اغسطس أدى لإخلاء عدد من مراكز الحجر الصحي في المدارس استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد ، إضافة الى تسليم كافة الفنادق بإستثناء فندق واحد ، موضحاً الى ان الاعتماد الاساسي سيكون على مراكز الحجر في الشمال والجنوب وهناك مركز جاي الانتهاء منه في دير البلح.

وبين انه جاري العمل على ترتيب اجراءات استقبال 2000 شخص وسط توقعتنا ان يكون هناك الكثير من الاصابات التي قد نشهدها من الفوج موضحا ان كافة الاجراءات لإستقبال العالقين شارفت على الانتهاء ، وخاصة بعد المناشدات الكبيرة .

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