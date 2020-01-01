غزة : تمديد اعتقال الصحافيين "النجار وأبو إسحق" لمدة 15 يوماً

غزة / سما /

مددت محكمة صلح خانيونس، يوم الثلاثاء، اعتقال الصحافيين مثنى النجار، وطارق أبو إسحق لمدة 15 يوماً.

وتواصل الأجهزة الأمنية بغزة، احتجاز الصحافي النجار وأبو إسحق لليوم الثالث على التوالي على خلفية عمله الصحفي.

واحتجز أمن غزة، الصحافيين، يوم الأحد، في نظارة شرطة الشرقية، وذلك على خلفية تقرير صحافي أعدّاه، استضافاً خلاله طالبة ادعت وجود خطأ في نتيجتها في امتحان الثانوية العامة.

يذكر، أنّ التربية والتعليم قدمت شكوى في النيابة بالصحفيين، وبناء على ذلك استدعت مباحث في منطقة الشرقية للصحفيين واعتقلتهم.

وكان الصحفيان، نشرا فيديو لطالبة اتهمت وزارة التربية والتعليم بعدم نشر اسمها ضمن الناجحين، الأمر الذي نفته الوزارة وأكدت رسوب الطالبة بعدة مواد.

وفي وقت سابق طالبت النيابة، من النجار وأبو اسحاق نشر من الطالبة ووالدها بنشر اعتذار لوزارة التربية والتعليم بغزة.