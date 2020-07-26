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فتح دور الحضانة اختيارياً الاحد المقبل وبشكل كامل بعد اجازة العيد

الثلاثاء 21 يوليو 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح دور الحضانة اختيارياً الاحد المقبل وبشكل كامل بعد اجازة العيد


رام الله / سما /

 اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية تعميما بشأن اعادة فتح دور الحضانة ، حيث سيسمح لدور الحضانة وبشكل اختياري فتح أبوابها واستقبال الأطفال اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 26/7/2020.

وقالت الوزارة "تعود دور الحضانة للعمل بشكل كامل مع انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ما لم يتعذر ذلك بسبب الحالة الوبائية أو أية تعليمات أخرى صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص."

وشددت الوزارة على ضرورة أن تلتزم دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة بموجب البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة، ويتحمل أصحاب وصاحبات دور الحضانة المسؤولية الكاملة عن تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره.

واكدت الوزارة ان دار حضانة يسجل فيها إصابات تغلق فورا ولمدة 14 يوم ،كما تلتزم دور الحضانة بقرارات السادة المحافظين الخاصة بالاجراءات الوقائية والاحترازية في مناطق انتشار الوباء.

وأوضحت الوزارة أن مديريات التنمية في كافة محافظات الضفة الغربية ستكثف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانة، متمنية  السلامة للأطفال وذويهم وللعاملات والمربيات.

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