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وكيل بيل: اللاعب سعيد جدا في مدريد ولن يرحل

الثلاثاء 21 يوليو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل بيل: اللاعب سعيد جدا في مدريد ولن يرحل


وكالات / سما /

لم يتراجع الجناح الويلزي غاريث بيل عن خطته التي اتفق عليها مع وكيله جوناثان بارنيت بشأن مستقبله مع ريال مدريد.

وأكد بارنيت، أن بيل لن يرحل عن ريال مدريد، رغم خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال وكيل بيل، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بيل لن يذهب إلى أي مكان، ويتبقى في عقده سنتان، وهو سعيد جدا بالحياة في مدريد".

وشدد بارنيت على أنه لا يفكر حتى في خروج لاعبه على سبيل الإعارة إلى فريق آخر، قائلا: "غاريث هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل اللاعبين في العالم لا تتم إعارتهم".

وتابع: "في الصيف الماضي، قدم له جيانغسو سونينغ الصيني عرضا للعب له، لكن ريال مدريد أجهض العملية عندما علم أن الفريق الصيني غير مستعد لدفع قيمة الانتقال.. في الصيف الحالي ليس هناك الكثير من الأندية التي يمكنها التعاقد مع بيل".

وتراجع مستوى الجناح الويلزي بشكل رهيب خلال الموسمين الأخيرين، حيث كان في بادئ الأمر يغيب عن مباريات الفريق الملكي لكثرة إصاباته وتجددها، ولكن بعد تعافيه، أصبح يستبعد من تشكيلة الريال الأساسية لأسباب فنية، وفي بعض الأحيان لأسباب انضباطية.

#ريال مدريد #غاريث بيل

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