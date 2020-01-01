التنمية الاجتماعية: عودة العمل بدور الحضانة بشكل كامل بعد عيد الأضحى

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أن دور الحضانة ستعود للعمل بشكل كامل مع انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ما لم يتعذر ذلك بسبب الحالة الوبائية أو أية تعليمات أخرى صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، والصلاحيات القانونية المخولة، فإنه يسمح لدور الحضانة وبشكل اختياري فتح أبوابها واستقبال الأطفال، اعتبارا من صباح يوم الأحد 26 تموز/ يوليو الجاري.

وأكدت ضرورة التزام دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة بموجب البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة، حيث يتحمل أصحاب وصاحبات دور الحضانة المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وشددت الوزارة على أن أية دار حضانة يسجل فيها إصابات تغلق فورا لمدة 14 يوما، كما تلتزم دور الحضانة بقرارات المحافظين الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في مناطق انتشار الفيروس.

وأوضحت أن مديريات التنمية في كافة محافظات الضفة، ستكثف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانة.