وكالات / سما /

أطلقت شركة جوجل الإصدار رقم 84 من متصفح الويب (جوجل كروم) Google Chrome بعد تأخير أثّر في الجدول الزمني لإطلاق تحديثات كروم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ويأتي الإصدار الجديد بميزة ينتظرها الكثيرون، وهي حظر الإشعارات التي تظهر عند زيارة موقع ما، والتي تستخدمها العديد من مواقع الويب في خداع المستخدمين أو تنفيذ هجمات التصيد.

إليك كيفية حظر إشعارات المواقع التي تظهر لك في جوجل كروم:

يعتبر الإصدار رقم 84 من متصفح جوجل كروم هو أول إصدار يتيح للمستخدمين حظر الإشعارات التي ترسلها بعض مواقع الويب للمستخدمين عند زيارتها، حيث تعتبر من إحدى الحيل التي تستخدمها المواقع لتضليل المستخدمين أو إجبارهم على السماح بتفعيل الإشعارات في المتصفح من أجل تنفيذ هجمات التصيد الاحتيالي، أو خداعهم لمشاركة المعلومات الشخصية، والترويج للبرامج التي تحتوي على برمجيات ضارة.

وتقول جوجل في تدوينة: “تعتبر الإشعارات التي تظهر في المتصفح بشكل عشوائي من أكثر الشكاوى التي نتلقاها، حيث تأتي نسبة كبيرة من طلبات الإشعارات من عدد صغير من المواقع المسيئة، ولكن الآن نقدم ميزة جديدة تعمل على حماية المستخدمين من هذه المواقع”.

كيفية حظر الإشعارات المضللة في جوجل كروم 84:

لتفعيل الميزة، يجب عليك أولًا، تحديث متصفح جوجل كروم إلى الإصدار رقم (84)، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح جوجل كروم، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من المتصفح لفتح القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار (المساعدة) Help، ثم اختر (حول جوجل كروم) About Google Chrome.

اضغط على خيار (الحصول على تحديثات) Get Update.

سيبحث متصفح جوجل كروم عن التحديث الجديد تلقائيًا، ثم سيبدأ بتثبيته.

بمجرد الانتهاء، سيُطلب منك إعادة تشغيل المتصفح.

بمجرد تثبيت أحدث إصدار من متصفح كروم؛ سيتم تفعيل الميزة تلقائيًا، وهذا يعني أنك لن ترى الإشعارات من المواقع المختلفة أثناء التصفح، وإذا ظهر لك إشعار عند زيارة موقع ما، فسترى رسالة نصية تحذرك من أن (الموقع المعني قد يحاول خداعك للسماح بإشعارات متطفلة) the site in question may be trying to trick you into allowing intrusive notifications.

إذا كنت تثق في هذا الموقع يمكنك السماح بذلك من خلال الضغط على زر (السماح) Allow، وإذا كنت لا تثق بالموقع فاضغط على زر (متابعة الحظر) Continue Blocking لمواصلة حظر الإشعارات من الموقع.