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التعليم بغزة تصدر تنويهاً هاماً بشأن المنح الدراسية

الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تصدر تنويهاً هاماً بشأن المنح الدراسية


غزة / سما /

قال الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أيمن اليازوري، إن إجمالي المنح التي يتم الحصول عليها سنوياً لقطاع غزة في مستوي البكالوريوس 600 منحة مكفولة في الدول العربية والأجنبية.

وأكد الياوزوري في تصريحات صحفية، أن الطلبة المتفوقين الذين لا يملكون فرصة تسديد للرسوم بإمكانهم متابعة موقع الوزارة على مدار الأشهر القادمة للحصول على المنح الدراسية.

وأضاف: "لا يوجد شروط لحصول الطلبة المتفوقين على المنحة الدراسية فهي متاحة للجميع وبإمكانهم أن يقدموا فرصة أخرى بالحصول عليها عند تفوقه الجامعي بمعدل تراكمي امتياز".

وتابع: "إذا حصل الطالب على تفوق أكاديمي ومنحة قران كريم بإمكانه الحصول على منحة تراكمية تصل لـ50% من القسط الدراسي".

وأشار إلى أن الجامعات الفلسطينية الكبيرة وقعت على اتفاقيات مع وزارة المالية بغزة بتسديد ما نسبته 25% للقسط الدراسي من مستحقات الموظفين، مبيناً بأن الطلبة الذين لم يستفيدوا من مستحقات الموظفين في الفصل الدراسي الاول بإمكانهم الاستفادة منها لاحقاً.

#المنح الدراسية #التربية والتعليم

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