الرزاز: الأردن قد يدعم إنشاء دولة فلسطينية - إسرائيلية موحدة بشروط

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إنه في ظل تعثر مساعي حل الدولتين منذ عقود، فإن الأردن قد يدعم إنشاء دولة فلسطينية - إسرائيلية واحدة، شريطة أن تمنح حقوقا متساوية للجميع.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن بلاده تنظر إلى هذه الخطوة بشكل إيجابي شريطة أن تكون الدولة، التي سيتم إنشاؤها ديمقراطية وأن يتمتع الشعبان بحقوق متساوية.

وأضاف "أنت تغلق الباب أمام حل الدولتين، لذا يمكنني بالتأكيد أن أتفحص بشكل إيجابي اقتراح دولة ديمقراطية واحدة".

وتابع الرزاز: "لكن لا أحد في إسرائيل يتحدث عن ذلك، ولا يمكننا تجميل ما يفعلونه. من يتحدث عن دولة واحدة؟ إنهم يتحدثون عن الفصل العنصري بكل معنى الكلمة".

ودعا رئيس الوزراء الأردني الإسرائيليين قائلا: "نعم، دعونا ننتقل إلى حل الدولتين، لكن لن يتم تنفيذه"، "لذلك دعونا نعمل معا من أجل حل الدولة الواحدة".

وحذر رئيس الوزراء الأردني من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن تتسبب في موجة جديدة من التطرف في الشرق الأوسط.

المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية