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بدعم من حزب الله وايران

الشاباك يزعم :اعتقال خلية للجبهة للشعبية بالضفة خططت لتنفيذ عمليات وأسر جنود

الثلاثاء 21 يوليو 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم :اعتقال خلية للجبهة للشعبية بالضفة خططت لتنفيذ عمليات وأسر جنود


رام الله / سما /

زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي بالتعاون من جيش الاحتلال أنه أحبط مخططا لخلية من الجبهة الشعبية لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية.


وأوضح الشاباك أن نشاط الخلية اكتشف بعد استجواب أحد أعضاء الخلية يُدعى يزن أبو صلاح 23 عاما وبعد التحقيق معه اعترف أنه يخطط لشن عمليات خطيرة ومتنوعة واختطاف جنود في منطقة عين بونين بالضفة.

وتم اعتقال يزن في أبريل الماضي ، حيث وردت معلومات للشاباك حول نيته تنفيذ عمليات في الضفة الغربية وكجزء من استعداداته للهجمات ، اشترى أسلحة وجند نشطاء ، ترأسوا فرقتين مختلفتين - واحدة في الضفة والأخرى في رام الله.

وادعى الشاباك وفق صحيفة "معاريف" أن الخلية كانت تعمل تحت ستار منظمة مدنية وتتلقى دعما من حزب الله وإيران لتمويل وتدريب عناصرها.

كما ظهر في سياق استجواب يزن أنه كان من المتوقع أن يذهب إلى التدريب العسكري في لبنان ، والذي يشمل إطلاق النار وإنتاج الأسلحة وتشغيل الطائرات المسيرة .

وفي ضوء نتائج استجواب يزن ، اعتقل محمد أبو صلاح ، 29 سنة ، ابن عم يزن ، من بير زيت.وأثناء استجواب محمد ، اتضح أن الخلية تجري تدريباً مشتركاً مع عناصر في إيران ، وكذلك مع حزب الله والجيش السوري ، وهي تشكل أيضاً هيئات تمويل لأنشطة التنظيم. وفق زعم الشاباك.

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