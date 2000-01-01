القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء:

"هآرتس":

فوضى المطاعم.. أغلقت الساعة الخامسة، رئيسة لجنة الكورونا في الكنيست شوشا بيتون/، سأفتحها بالعاشرة

قصف جوي جديد في سوريا نسب لإسرائيل

مجمل إصابات كورونا في إسرائيل 52,003

انتهى إضراب الممرضات: تعيين 2000 ممرضة جديدة، توفير الحماية، وحوافز في الجنوب

ديمونة: موت طفل أربع سنوات بعد أن نسيه والداه في مركبة مغلقة في درجات حرارة عالية

على خلفية إعلان "أكسفورد": إسرائيل تجري محادثات متقدمة لشراء لقاح "كورونا"

الموعد النهائي للموافقة على الموازنة يقترب.. وتوقف العمل عليها بسبب خلاف بين نتنياهو وغانيتس

الكورونا أصابت جنودا والجيش ليس بمقدوره عمل شيء

1714 حالة كورونا جديدة في الـ 14 ساعة الأخيرة

انتهى إضراب الممرضات بالاتفاق على تعيين فوري لـ2000 ممرضة

"يديعوت":

الحكومة ستجدد متابعة الشاباك لمرضى الكورونا كل ثلاثة أسابيع

أنباء عن قصف إسرائيلي في سوريا

المستشار القضائي للحكومة لوزير الأمن الداخلي ماندلبليت: رسالتك مليئة باتهامات كاذبة ولن تردعنا الافتراءات

أصحاب المطاعم غاضبون: "الحكومة مجرمة، وتتصرف كديكتاتور"

تحليل: نتنياهو مدرك أن موازنة لعامين ستكون نهاية طريقه السياسي

أنباء عن مقتل خمسة أشخاص من ميليشيات إيرانية في قصف في سوريا نُسب لإسرائيل

اعتبارا من اليوم.. تغلق المطاعم أمام الزبائن، ومتوقع المصادقة على فتحها في المساء

بعد توصل لاتفاق بين المالية ونقابة الممرضات، انتهاء إضراب الممرضات

وزير التعليم الإسرائيلي: العام الدراسي سيبدأ في الأول من أيلول، نقطة

المستشار القضائي للحكومة يهاجم وزير الأمن الداخلي حول التهديدات لنتنياهو، ويقول: اتهامات لا أساس لها.

"معاريف":

المطاعم أغلقت منذ صباح اليوم ولجنة الكورونا في الكنيست تهدد بفتحها

أنباء عن مقتل خمسة في قصف إسرائيلي في سوريا

المصادقة على قانون تتبع الشاباك لمرضى الكورونا

انتهاء إضراب الممرضات بعد الاتفاق على تعيين 2000 ممرضة جديدة

في ديمونة: وفاة طفل أربع سنوات بعد أن نسيه والداه لساعات في مركبتهم في درجات حرارة عالية

ارتباك وعدم وضوح.. أمر إغلاق المطاعم دخل حيز التنفيذ

لا اتفاق بين أصحاب المطاعم ورئيس الحكومة

خمسة قتلى في قصف على سوريا منسوب لإسرائيل

جهاز الشاباك قلق من التهديدات ضد رئيس الحكومة