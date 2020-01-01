كيفية إرسال الملفات الكبيرة عبر بريد جيميل بسهولة

وكالات / سما /

يعتبر تطبيق البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail من غوغل وسيلة اتصال أساسية للكثيرين، سواء لإرسال الرسائل بشكل شخصي أو من أجل العمل، ولكن الجانب السلبي الوحيد هو عدم وجود ميزة إرسال الملفات الكبيرة التي يتجاوز حجمها 25 ميجابايت، حتى إذا كان هناك أكثر من مُرفق في الرسالة، لا يجوز أن يزيد حجم مجموع هذه المرفقات عن 25 ميجابايت.

لذلك سنستعرض اليوم في هذا المقال بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لإرسال الملفات الكبيرة الحجم عبر جيميل بسهولة:

1- استخدام خدمة غوغل درايف:

على الرغم من أن جيميل يقصر حد المرفقات على 25 ميغابايت، إلا أنه يتيح لك الوصول إلى خدمة التخزين السحابي (غوغل درايف) Google Drive التي تقدم لك سعة 15 غيغابايت مجانًا، مما يتيح لك حفظ جميع الملفات والمستندات الكبيرة الحجم على الإنترنت.

وبعد ذلك يمكنك إرفاق هذه الملفات في رسائل جيميل من خلال خدمة غوغل درايف المدمجة في واجهة جيميل، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

• بمجرد تسجيل الدخول إلى جيميل، اضغط على خيار (إنشاء) Compose.

• في أسفل نافذة الرسالة الإلكترونية، اضغط على رمز الخدمة.

• في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، حدد الملفات التي تريد إرفاقها في رسالتك.

• في الجزء السفلي من الصفحة، حدّد الطريقة التي ترغب في إرسال الملف بها:

o (رابط في درايف) Drive Link: تُستخدم هذه الطريقة مع أي ملفات مخزنة في جوغل درايف، مثل: الملفات التي تم إنشاؤها باستخدام مستندات غوغل، أو جداول البيانات، أو العروض التقديمية، أو النماذج.

o (مُرفَق) Attachment: تُستخدم هذه الطريقة الملفات التي قمت بحفظ في غوغل درايف، مثل: ملفات الوورد، وملفات PDF، والصور، ومقاطع الفيديو، وغير ذلك.

• بمجرد تحديد ما تريد إرفاقه في رسالتك، اضغط على خيار (إدراج) Insert.

2- تقسيم المجلد إلى ملفات أصغر:

يمكن تقسيم المجلد الكبير الحجم إلى أجزاء صغيرة لتقليل الحجم الإجمالي، وإرفاق الملفات الصغيرة بسهولة في رسالة البريد الإلكتروني، ويمكنك تقسيم المجلد بنفسك من خلال حفظ الملفات الداخلية في ملفات منفصلة، أو استخدام تطبيق يتيح لك تقسيم المجلد دفعة واحدة.

3- ضغط الملفات:

إذا كنت تريد إرسال ملفات كبيرة متعددة في رسالة واحدة، يمكن استخدام أداة ضغط الملفات، مثل: WinRAR لضغطها جميعها في ملف واحد، أو ضغط كل ملف بمفرده لتقليل الحجم الكلي.

4- استخدام خدمة مدفوعة:

يمكنك استخدام حساب G Suite، للاستفادة من عنوان بريد إلكتروني للأعمال الذي يتيح لك خيارات عديدة في إرسال الملفات الكبيرة واستقبالها، حيث يمكنك إرسال ملفات بحجم 25 ميغابايت وتلقي ملفات يصل حجمها إلى 50 ميجابايت. و يمكن إرفاق الملفات التي يزيد حجمها عن 25 ميجابايت عن طريق تحميلها إلى غوغل درايف أو Dropbox.

كما يمكنك استخدام خدمات مثل: SendThisFile لإرسال ما يصل إلى 2 جيجابايت من الملفات بطريقة آمنة.