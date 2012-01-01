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لاعب إسباني مخضرم ينضم للسد القطري

الثلاثاء 21 يوليو 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب إسباني مخضرم ينضم للسد القطري


وكالات / سما /

أعلن السد القطري تعاقده مع سانتي كازورلا لاعب فياريال الإسباني، بدءا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وذكر النادي القطري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الاتفاق تم بيننا وبين سانتي، اللاعب سيصل قريبا إلى الدوحة لإتمام باقي التفاصيل، مرحبا سانتي في نادي السد".

وسبق للاعب الإسباني أن لعب إلى جانب تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق القطري، ضمن صفوف المنتخب الإسباني.

وكان كازورلا قد بدأ مسيرته مع فريق ريال أوفيدو قبل أن ينتقل إلى فياريال ومنه إلى ملقا، ثم أرسنال عام 2012 حيث لعب للفريق "اللندني" حتى عام 2018 قبل أن يعود مجددا إلى فياريال.

#السد القطري #فياريال #كازورلا

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