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يوفنتوس يحدد خليفة كريستيانو

الثلاثاء 21 يوليو 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يحدد خليفة كريستيانو


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي بصدد تأمين مرحلة ما بعد رحيل نجمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوفه.

ويمتد عقد رونالدو صاحب الـ35 عاما مع يوفنتوس، حتى صيف 2022، حيث انضم له قادما من ريال مدريد في صيف 2018.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس ليس واضحا، بالنسبة لمسؤولي السيدة العجوز، وبالتالي بدأوا في البحث عن بديل قوي له.

وأشار التقرير إلى أنه في حال رغبة رونالدو في الرحيل، وإنهاء مسيرته مع يوفنتوس قبل نهاية عقده، سيتم التفاوض مع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف البيانكونيري.

ويقدم ماني مستويات رائعة في "آنفيلد"، حيث قاد ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تحقيق 3 بطولات أخرى، وهي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

 
 
#يوفنتوس #كريستيانو رونالدو

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