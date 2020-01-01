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تطورات جديدة بشأن مستقبل أوزيل مع آرسنال

الثلاثاء 21 يوليو 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات جديدة بشأن مستقبل أوزيل مع آرسنال


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي مع الفريق هذا الصيف.

وارتبط اسم مسعود أوزيل ابن 31 عاماً بالرحيل عن صفوف آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصةً وأنه لم يلعب مع فريقه الحالي الجانرز منذ بداية شهر مارس الماضي، أي قبل تجميد النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وأصبح الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل خارج حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لذلك تحدثت الصحف الإنجليزية عن اقترابه من الانتقال للعب في الدوري التركي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فريق فنربخشه يعتبر أبرز المرشحين للتعاقد مع الألماني مسعود أوزيل هذا الصيف، خاصةً وأنه يتواجد في المدينة التي يعيش فيها عائلة اللاعب.

ولكن أوضحت الصحيفة أن مسعود أوزيل رفض عرض فنربخشه، لأنه لم يستطع الموافقة على الشروط المادية في عرض الفريق التركي.

وأضافت “بيلد” بأن اللاعب الألماني يفكر في الاستمرار مع فريقه الحالي آرسنال حتى نهاية عقده في الصيف المقبل على أقل تقدير.

#آرسنال #أوزيل

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