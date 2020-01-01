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نادٍ إنجليزي يجهز 16 مليونًا لضم فاسكيز من ريال مدريد

الثلاثاء 21 يوليو 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادٍ إنجليزي يجهز 16 مليونًا لضم فاسكيز من ريال مدريد


وكالات / سما /

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، التعاقد مع لوكاس فاسكيز، جناح ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد جناح ريال مدريد البالغ من العمر 29 عامًا، في صيف 2021، ويمكنه الرحيل في نهاية الموسم الجاري لتجنب رحيله مجانًا. مع اهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته.

وأكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن توتنهام بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، يستهدف ضم لوكاس فاسكيز، لتدعيم مركز الجناح الأيمن لتوتنهام.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام مستعد لتقديم عرض لريال مدريد بقيمة 16 مليون يورو للحصول على خدمات الجناح الدولي الإسباني.

ريال مدريد يقدر سعر فاسكيز بـ 24 مليون يورو، وقد يتفاوض مع السبيرز على السعر النهائي للصفقة.

وسيرحب فاسكيز بالانتقال إلى أحد أقوى الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع قلة مشاركاته مع الميرينجي هذا الموسم.

#فاسكيز #ريال مدريد #توتنهام

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