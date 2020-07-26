غزة: الإعلان عن المرحلة الثانية من المنحة القطرية لدعم الزواج

غزة / سما /

أعلن أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من المنحة الأميرية القطرية لدعم الزواج للشباب التي تستهدف الفئة العمرية من (33 عامًا) فما فوق.

ووجه محيسن خلال مؤتمر صحفي، شكره لدولة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني لما يتم تقديمه من دعم متواصل للشعب الفلسطيني، وتخصيص منحة لدعم الزواج للشباب.

وأشار محيسن إلى أن المرحلة الثانية تأتي مكملة لما تم إنجازه في المرحلة الأولى بقيمة مليوني دولار لدعم الزواج لعدد (500) شاب من 35 عامًا فما فوق بواقع (4000) دولار لكل شاب.

وبين أن المرحلة الثانية ستكون بنفس الشروط للمنحة السابقة، داعيًا من لم يلتحق بالمرحلة الأولى للتسجيل في المرحلة الثانية.

وذكر أن باب التسجيل للمشروع الجديد سيفتح اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 26/07/2020 ولمدة أسبوعين عبر الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب الفلسطيني.