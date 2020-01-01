  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم مسكنين في قرية بيرين شرق الخليل

الثلاثاء 21 يوليو 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسكنين من الصفيح، في قرية بيرين شرق الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال، داهمت القرية، وهدمت مسكنين من الصفيح تعود ملكيتهما للمواطنين أسعد يوسف برقان، ويعقوب اسحق برقان.

وأضاف أن المواطنين يقطنان المسكنين الذين تبلغ مساحة كل منهما 80 مترا مربعا، برفقة عائلتيهما وأطفالهما، الذين أصبحوا في العراء.

وذكر الجبور، أن الاحتلال يهدف من خلال اعتداءاته اليومية في بيرين إلى تهجير السكان، لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين قرب القرية.

وأكد أهالي القرية أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وهدمها لمنازلهم، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية وطابو يثبت ملكيتهم للأرض.

وطالب الاهالي، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم، ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القرية وخلة الفرن، وحمايتهم من المستوطنين.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات تتعلق بالرواتب والمساعدات ودور الحضانة والتقاعد..

تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة لأول مرة في تاريخ البرلمان: تفويض الجيش المصري بالتدخل العسكري بليبيا

"شكري حمل رسالة من السيسي".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع وزير خارجية مصر

تم العثور على جثتها امس .. القاء القبض على أب قتل ابنته قبل عشر سنوات

العثور على سعودي متوفى ساجدا بعد فقدانه بالصحراء (شاهد)

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟

الحية يعلق على اقامة مهرجان وطني في غزة خلال الايام القادمة

الأخبار الرئيسية

صحيفة: وزير الخارجية المصري ناقش مع الرئيس إعادة المفاوضات برعاية "الرباعية الدولة"

وفاة مواطن وتسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء

k

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور

34

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟