الاحتلال يهدم مسكنين في قرية بيرين شرق الخليل

الخليل / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسكنين من الصفيح، في قرية بيرين شرق الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال، داهمت القرية، وهدمت مسكنين من الصفيح تعود ملكيتهما للمواطنين أسعد يوسف برقان، ويعقوب اسحق برقان.

وأضاف أن المواطنين يقطنان المسكنين الذين تبلغ مساحة كل منهما 80 مترا مربعا، برفقة عائلتيهما وأطفالهما، الذين أصبحوا في العراء.

وذكر الجبور، أن الاحتلال يهدف من خلال اعتداءاته اليومية في بيرين إلى تهجير السكان، لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين قرب القرية.

وأكد أهالي القرية أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وهدمها لمنازلهم، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية وطابو يثبت ملكيتهم للأرض.

وطالب الاهالي، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم، ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القرية وخلة الفرن، وحمايتهم من المستوطنين.