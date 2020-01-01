صندوق وقفة عز يعلن عن تفاصيل منحة 500 شيكل لـ4 آلاف طالب في مخيمات فلسطين

رام الله /سما/

اعلن رئيس صندوق وقفة عز د. طلال ناصر الدين، عن تفاصيل منحة 500 شيكل لـ4 آلاف طالب وطالبة في المخيمات داخل الأراضي الفلسطينية عام 1967.

وقال د. طلال في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء: " أن جزء من المخططات التي وضعت لصندوق وقفة عز هو دعم الطالب في المخيمات البالغ عددها 24 مخيم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

منحة 500 شيكل للطلبة

وأضاف: "اليوم سيتم توقيع اتفاقية للمنحة المقدمة للطلبة مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي على أن تكون آلية التوزيع واضحة جدًا".

وأشار إلى أن آلية اختيار الأسماء المستفيدة من منحة 500 شيكل تعتمد على عدد سكان المخيم (نسبة وتناسب) على أن يستفيد 4 آلاف طالب وطالبة.

وحول توزيع منح وقفة صندوق عز في مخيمات خارج الأراضي الفلسطينية، أشار د. طلال إلى أن تم توزيع منح على الطلبة في مخيمات سوريا ولبنان.