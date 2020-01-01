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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) في عناوينها، على لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأبرزت الصحف خبر تأكيد الرئيس الصيني وقوف بلاده إلى جانب شعبنا في نيل حقوقه المشروعة خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عباس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

  • "الحياة الجديدة":

- الرئيس الصيني للرئيس عباس: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

- الرئيس يستقبل وزير الخارجية المصري ويطلعه على آخر المستجدات

- مجلس الوزراء: نسبة من الراتب قبل العيد ودفعة من المساعدات العاجلة للفئات التي تضررت من "كورونا"

- وفاة و468 إصابة بـ"كورونا"

- الرجوب: الاتفاق مع "حماس" على إقامة مهرجان وطني في غزة الأيام المقبلة

- إصابتان برصاص الاحتلال وهدم منزل والاستيلاء على 700 دونم وتمديد اعتقال محافظ القدس

- بناء على توجيهات الرئيس: وفد يتفقد مشاريع التطوير في استراحة المسافرين ومدينة محمود عباس للحجاج

- الرئيس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

- الاحتلال يسرق الحجر الوردي للمرة الثانية

  • "الأيام":

- شكري: نقلت الى الرئيس عباس رسالة دعم ومؤازرة والتزام مصري دائم بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية

- الرئيس الصيني يؤكد للرئيس دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية

- حصيلة "كورونا" اليومية لا تزال في خانة المئات مع تسجيل حالة وفاة و468 إصابة جديدة

- الرئيس يطمئن على صحة العاهل السعودي بعد نقله الى المستشفى

- غانتس يجمد اتخاذ إجراءات ضد البنوك الفلسطينية بسبب الأسرى

- اشتية: سندفع النسبة الممكنة من الرواتب قبل العيد وسنضطر للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا

- الرجوب: اتفاق مع "حماس" لإقامة مهرجان في قطاع غزة خلال أيام

- الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 700 دونم في محيط جبل الفرديس الأثري ببيت لحم

- الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس

- إصابة العشرات خلال مواجهات أعقبت التصدي لاقتحام جنين ومخيمها و"الجلزون"

  • "القدس":

- الاستيلاء على 700 دونم شرق بيت لحم

- هدم منزل في الخضر وغرفة زراعية بالخليل

- الرئيس يستقبل وزير الخارجية المصري ويطلعه على الجهود الهادفة لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية

- حالة وفاة و468 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- الجمعة 31 تموز أول أيام عيد الأضحى

- إصابة الأسير عبد الله شراكة بـ "كورونا"

- الحكومة تقر دفعة مساعدات للفئات المتضررة .. ستقترض من البنوك لدفع جزء من الرواتب

- الرجوب: الاتفاق مع حماس على إقامة مهرجان وطني في غزة

#الصحف الفلسطينية

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