  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: قصف الاحتلال لسوريا "بلطجة"

الثلاثاء 21 يوليو 2020 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قصف الاحتلال لسوريا "بلطجة"


غزة / سما /

وصفت حركة حماس، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الجديد على سوريا بأنه يأتي في إطار "سياسة العربدة والبلطجة" التي ينفذها الاحتلال ضد كل المنطقة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي مقتضب، "هذا الكيان القائم على العدوان المستمر، والتوسع المتواصل على حساب أمتنا العربية، لن يوقفه إلا توحيد جهود كل الأمة في مواجهته ووضع حد لعربدته، وصولًا لإنهاء مشروعه عن كامل الأرض الفلسطينية".

وكانت وكالة الأنباء السورية، ذكرت الليلة الماضية أن عدة مواقع تعرضت لهجمات إسرائيلية ما تسبب بوقوع إصابات وأضرار مادية، فيما تصدت المضادات الجوية للصواريخ الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات تتعلق بالرواتب والمساعدات ودور الحضانة والتقاعد..

تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة لأول مرة في تاريخ البرلمان: تفويض الجيش المصري بالتدخل العسكري بليبيا

"شكري حمل رسالة من السيسي".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع وزير خارجية مصر

تم العثور على جثتها امس .. القاء القبض على أب قتل ابنته قبل عشر سنوات

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟

الحية يعلق على اقامة مهرجان وطني في غزة خلال الايام القادمة

قتلها أبوها وشرب الشاي على جثتها .. تفاصيل جديدة لجريمة قتل الفتاة أحلام في الاردن

الأخبار الرئيسية

صحيفة: وزير الخارجية المصري ناقش مع الرئيس إعادة المفاوضات برعاية "الرباعية الدولة"

وفاة مواطن وتسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء

k

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور

34

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟