حماس: قصف الاحتلال لسوريا "بلطجة"

غزة / سما /

وصفت حركة حماس، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الجديد على سوريا بأنه يأتي في إطار "سياسة العربدة والبلطجة" التي ينفذها الاحتلال ضد كل المنطقة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي مقتضب، "هذا الكيان القائم على العدوان المستمر، والتوسع المتواصل على حساب أمتنا العربية، لن يوقفه إلا توحيد جهود كل الأمة في مواجهته ووضع حد لعربدته، وصولًا لإنهاء مشروعه عن كامل الأرض الفلسطينية".

وكانت وكالة الأنباء السورية، ذكرت الليلة الماضية أن عدة مواقع تعرضت لهجمات إسرائيلية ما تسبب بوقوع إصابات وأضرار مادية، فيما تصدت المضادات الجوية للصواريخ الإسرائيلية.