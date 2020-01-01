كورونا عالميا : نحو 613 ألف وفاة والإصابات تقترب من 15 مليون

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء يوم أمس الإثنين، أن الفيروس أودى بحياة 612,443 شخصاً في دول العالم، فيما تقترب حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، من حاجز الـ15 مليون، بواقع حالي يزيد عن 14 مليون، و 839 ألف حالة إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 8 ملايين، و 893 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 18 دولة، بينهم فلسطين، يوم أمس، عن وفاة 209 أشخاص متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 10,312 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف نحو 199 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3,857 حالة وفاة على الأقل، حسب موقع Wordometers"" المختص بإحصاء حالات الاصابة والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وتعتبر كل من الولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل، وبريطانيا، والمكسيك، وإيطاليا، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

ولا تزال أميركا تتصدر قائمة دول العالم الأكثر تاثراً جراء الجائحة، وسجلت حتى مساء الإثنين، 484 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 143,773 شخصاً، فيما تقترب حصيلة أعداد المصابين الإجمالية لديها من حاجز الـ4 ملايين مسجلة نحو 3 ملايين، و961 الف اصابة مؤكدة، منهم نحو 62 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 80,251 شخصاً، منهم 718 حالة وفاة، الإثنين، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها نحو مليونين و 122 الف حالة مؤكدة، منهم نحو 22 الف إصابة، في آخر 24 ساعة.

فيما تبلغ حصيلة الوفيات في بريطانيا، 45,312 حالة، وحصيلة الإصابات 295,372 إصابة، منهم 12 حالة وفاة، و580 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في المكسيك، 39,184 شخصاً، وحصيلة الإصابات المعلنة تبلغ 344,224 شخصاً، منهم 296 حالة وفاة و5,311 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

اما في ايطاليا، فتبلغ حصيلة الوفيات لديها 35,058 حالة، وحصيلة المصابين 244,624 شخصاً، منهم 13 وفاة، و190 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الاخيرة.

209 وفيات و 10,312 إصابة جديدة في 18 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 14 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت أمس الإثنين، عن 209 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، مصر، السعودية، الجزائر، سلطنة عمان، سوريا، المغرب، اليمن، قطر، البحرين، الإمارات، فلسطين، ليبيا، ولبنان، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فسجلت العراق وفاة 88 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 3,869 شخصاً، كما سجلت 2,163 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 94,693 حالة حتى الآن.

وسجلت مصر وفاة 50 شخصاً، من مجموع 4,352 حالة وفاة، وعن تسجيل 627 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 88,402 حالة.

فيما سجلت السعودية 37 حالة وفاة، من مجموع 2,523 وفاة، كما سجلت 2,429 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 253,349 شخصاً.

فيما سجلت الجزائر وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,087 شخصا، كما سجلت 607 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 23,691 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 326 شخصا، كما سجلت 1,739 إصابة جديدة، من مجموع 68,400 إصابة حتى الآن.

فيما سجلت سوريا وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 29 شخصا، كما سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 522 حالة حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 276 شخصا، كما سجلت 326 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 17,562 حالة حتى الآن.

وسجلت اليمن وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 447 شخصا، كما سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,619 حالة حتى الآن.

كما سجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 159 شخصاً، كما سجلت 389 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 107,037 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت البحرين وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 128 شخصاً، كما سجلت 514 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 36,936 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 340 شخصاً، كما سجلت 271 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 57,193 حالة حتى الآن.

واعلن في فلسطين عن وفاة مواطن واحد، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 66 مواطناً، كما اعلن عن تسجيل 468 إصابة جديدة في عدة محافظات في الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 10,520 شخصاً حتى الآن.

كذلك سجلت ليبيا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 49 شخصاً، كما سجلت 114 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,980 حالة حتى الآن.

كما سجلت لبنان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 41 شخصاً، كما سجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,905 حالات حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، يوم أمس، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت الكويت 559 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 59,763 حالة، توفي منهم 408 أشخاص حتى الآن.

وسجلت جيبوتي إصابة 9 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 5,020 حالة، توفي منهم 56 شخصا حتى الآن.

وسجلت تونس اصابة 7 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,381 حالة، توفي منهم 50 شخصا حتى الآن.

كما سجلت الأردن 5 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,223 حالات، توفي منهم 11 شخصا حتى الآن.