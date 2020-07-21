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أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

الثلاثاء 21 يوليو 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة


غزة / سما /

أسعار اللحوم والأسماك والدواجن الطازجة اليوم الثلاثاء 21-7-2020:

أسعار اللحوم:

عجل بتلو: 40 شيكل

عجل عادي: 36 شيكل

ضاني: 45 – 50 شيكل

أسعار الدواجن:

طبق البيض: 8 – 9 شيكل

الدجاج:

حي (1ك): 8 شيكل

صافي: 11 – 12 شيكل

فخذ: 10 شيكل

دبوس: 12 شيكل

صدر: 18 شيكل

شيش: 20 شيكل

جناح: 8 – 9 شيكل

كبدة: 15 – 16 شيكل

الحبش:

حي (1ك): 9 – 10 شيكل

صدر: 16 شيكل

فخذ: 11 شيكل

جناح: 8 شيكل

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أسعار الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 33 شيكل

فريدي صغير: 15 – 20 شيكل

سويسي: 25 – 30 شيكل

سكمبلة وسط وكبيرة: 15 – 25 شيكل

بوري: 15 شيكل

طرخونة: 18 شيكل

غبص: 17 شيكل

#الدواجن

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