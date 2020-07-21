أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

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أسعار اللحوم والأسماك والدواجن الطازجة اليوم الثلاثاء 21-7-2020:
أسعار اللحوم:
عجل بتلو: 40 شيكل
عجل عادي: 36 شيكل
ضاني: 45 – 50 شيكل
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أسعار الدواجن:
طبق البيض: 8 – 9 شيكل
الدجاج:
حي (1ك): 8 شيكل
صافي: 11 – 12 شيكل
فخذ: 10 شيكل
دبوس: 12 شيكل
صدر: 18 شيكل
شيش: 20 شيكل
جناح: 8 – 9 شيكل
كبدة: 15 – 16 شيكل
الحبش:
حي (1ك): 9 – 10 شيكل
صدر: 16 شيكل
فخذ: 11 شيكل
جناح: 8 شيكل
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أسعار الأسماك الطازجة:
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دنيس (برك): 33 شيكل
فريدي صغير: 15 – 20 شيكل
سويسي: 25 – 30 شيكل
سكمبلة وسط وكبيرة: 15 – 25 شيكل
بوري: 15 شيكل
طرخونة: 18 شيكل
غبص: 17 شيكل