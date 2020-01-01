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الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله ويستدعي آخرين في بيت لحم

الثلاثاء 21 يوليو 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا ونجله، وسلّمت آخرين أحدهما فتى بلاغين لمراجعة مخابراتها في بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نيقولا شبلي شكري (62 عاما)، ونجله شبلي (33 عاما)، بعد دهم منزله في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وتفتيشه.

وأضافت المصادر، ان تلك القوات اقتحمت مخرطة في المنطقة الصناعية ببيت جالا، تعود للمواطن جريس نيقولا وسلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا.

وفي بلدة بيت فجار جنوبا، سلّمت قوات الاحتلال الفتى أحمد صلاح طقاطقة (15 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

#الاحتلال

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