العثور على سعودي متوفى ساجدا بعد فقدانه بالصحراء (شاهد)

وكالات

عُثر بالسعودية على مواطن متوفى وهو في وضعية السجود، بعد فقدانه بالصحراء منذ عدة أيام.

ونشرت وسائل إعلام سعودية لحظة العثور على المواطن ضويحي العجالين الدوسري، في صحراء تابعة لمنطقة وادي الدواسر جنوبي الرياض.

وبحسب مواقع سعودية، فإن الوصول إلى الدوسري، الذي فقد أثره في السادس عشر من تموز/ يوليو الجاري، جاء بجهود من فريق جمعية "غوث" للبحث والإنقاذ.

اللافت أن العثور على الدوسري جاء عقب أكثر من يوم كامل على إيجاد سيارته في وسط الصحراء.

وتتكرر حوادث الفقدان في الصحراء في السعودية، بسبب انقطاع الإرسال لطلب النجدة عندما تعلق إطارات السيارة في كثبان الرمال.