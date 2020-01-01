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مقتل الشاب كمال أبو محاميد بجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط

الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل الشاب كمال أبو محاميد بجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط


القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب كمال جمعة أبو محاميد في الثلاثينيات من عمره من بيت لحم، عند منتصف الليل، في جريمة إطلاق نار خلال تواجده في ورشة للبناء في مخيم شعفاط بالقدس.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في مخيم شعفاط، ووصل طاقم طبي إلى ورشة للبناء وقدم الإسعافات الأولية لشاب يعاني إصابة حرجة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك، وصلت إلى موقع الجريمة قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود وأغلقت موقع الجريمة وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن جريمة إطلاق النار وقعت بسبب خلاف مالي.

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