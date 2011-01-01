مؤسس فيسبوك يؤكد أنه ليس لديه أي اتفاق سري مع ترامب

واشنطن /سما/ ا ف ب

أكد مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ، اليوم الإثنين، أنه لم يبرم أي اتفاق سري مع الرئيس الأميركي بعدما انتقد لتساهله الواضح مع بعض الرسائل المثيرة للجدل لدونالد ترامب.

وقال في حديث لموقع "أكسيوس"، "أنا على علم بهذه الشائعات لكن لتكن الأمور واضحة : ليس هناك أي اتفاق من أي نوع".

وأضاف "مجرد التفكير أنه قد يكون هناك اتفاق يثير الضحك".

وأقر بأنه يتحاور "من حين لآخر" مع ترامب لكنه كان يتحاور أيضاً مع سلفه باراك اوباما ومع شخصيات سياسية أخرى في العالم.

ويؤخذ على فيسبوك عدم التصدي بما يكفي للمضمون الذي يطرح مشكلة وللتضليل وقررت عدة شركات كبرى مؤخرا وقف شراء مساحات اعلانية على الموقع منها ستارباكس وأديداس وكوكا كولا ويونيلفر وفورد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت أن ديزني التي هي زبون كبير لفيسبوك قررت الانضمام الى صفوف المحتجين ب"خفض إلى حد كبير" لنفقاتها الدعائية على الموقع.

وقرر فيسبوك في أيار/مايو عدم المساس برسائل لترامب قد تثني عن التصويت أو تحرض على العنف بحق مواطنين يتظاهرون ضد العنصرية.

وقرر فيسبوك في حزيران/يونيو سحب اعلانات نشرتها حملة ترامب الانتخابية ظهر فيها رمز نازي.

واعلن مدير فيسبوك الاثنين انه لم يحظ بمعاملة خاصة من قبل الإدارة الحالية حتى ان الوكالة الأميركية لحماية المستهلكين ارغمته في 2019 على دفع غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للاخفاق في حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع.

كما فتحت عدة وكالات حكومية تحقيقات بحق فيسبوك بتهمة المساس بحق المنافسة وقد يتعرض على غرار عمالقة الانترنت لمرسوم يعيد النظر في قانون يضمن للمنصات الرقمية حصانة من أي ملاحقة قضائية مرتبطة بالمضمون الذي ينشره طرف آخر.