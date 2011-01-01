الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011

سما / وكالات/

ارتفعت أسعار الذهب أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي 9 أعوام في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في 4 سنوات.

و قفزت أسعار المعدن النفيس بعد أن أدت الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز، إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.