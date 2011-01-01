الصحة الإسرائيلية: 264 إصابة خطيرة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ415

القدس المحتلة / سما /

توفي 4 أشخاص وشُخصت 1,183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة بلغت 29,201، بعد تعافي 22,060 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 51,676.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 264، منهم 80 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 8.1%، بعد تدهور الحالة الصحية لـ6 مصابين.

ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 415 حالة، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في زيادة بلغت 1%.

ويرقد في المشافي 664 مريضًا بكورونا، بينهم 122 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 28,537 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:08 من مساء اليوم، بلغ 10,951؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 1,008 إصابات، بعد إجراء 19,687 فحصا.

إلى ذلك أعلن وزيرا الصحة والمالية عن التوصل إلى اتفاق بين رئيس نقابة الممرّضين والممرّضات وبين المديرة العامة لوزارة المالية وممثلين عن وزارة الصحة.

وبموجب الاتفاق تضخ السلطات قوى عاملة إضافية إلى الجهاز الصحي لتسحين الظروف التشغيلية. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق الجديد إلى تعليق الإضراب الذي شرع به الممرضون الممرضات في المشافي وبعض العيادات الطبية، عند الساعة في صباح اليوم.

وفي بيان صدر عن وزارة الصحة، جاء أن الاتفاق ينص على تعزيز القوى العاملة في جهاز الصحة بـ2000 ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 400 طبيب، و700 موظف وإداري ومختص؛ ولفتت الوزارة إلى أن هذه الزيادة تعادل ما شهده جهاز الصحة في السنوات الـ8 الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى "الكابينيت الاقتصادي" الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعديلات على الخطة الاقتصادية المتعلقة بتوزيع منح كورونا على العائلات في البلاد، على أن يتم زيادة قيمة المنحة للعائلات المحتاجة التي تعاني من أوضاع اقتصادية اجتماعية صعبة.

وأتت هذه التغييرات خلال المشاورات التي أجريت بمشاركة نتنياهو، وأعضاء "الكابينيت الاقتصادي"، وزير الأمن بيني غانتس، وزير المالية، يسرائيل كاتس، ووزير الاقتصاد عمير بيرتس، حيث تم الاتفاق على تخصيص ميزانية منح بقيمة 6 مليارات شيكل، وإجراء تعديلات على الخطة التي أعلن عنها نتنياهو وكانت تقضي بتوزيع منح مالية تصل عند العائلات إلى 3 آلاف شيكل، وللأفراد غير المتزوجين إلى 750 شيكل.