  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب العام يقرر منع النشر بقضية المرحومة نورة السعيد

الإثنين 20 يوليو 2020 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يقرر منع النشر بقضية المرحومة نورة السعيد


رام الله / سما /

 أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب مساء اليوم الاثنين قراراً بمنع نشر أي تصريحات او أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما واهاب الخطيب بوسائل الإعلام كافة عدم اجراء اي مقابلات صحفية مع الطفل ابن المرحومة كون ذلك يشكل مخالفة لاحكام المواد ٢٩ و٣٢ من القانون الأساسي المعدل ٢٠٠٣ والمواد ٢ و٢٧ من قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني والمادة ٢٢ من قرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجرائم الإلكترونية.

ودعا المواطنين ووسائل الاعلام ضرورة عدم تعريض الأطفال للخطر والمساس بحياتهم الخاصة ونشر صورهم كون ذلك محمي بموجب القوانين الفلسطينية والالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية

#النائب العام #اكرم الخطيب #المرحومة نورة السعيد

الأكثر قراءة اليوم

عملية بركان الغضب الليبية: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة

كارثة سد النهضة: استمرار انخفاض منسوب النيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

تم العثور على جثتها امس .. القاء القبض على أب قتل ابنته قبل عشر سنوات

الملك سلمان يدخل المستشفى بصورة مفاجئة

صور.. أنباء عن وفاة آخر وزير دفاع في زمن صدام حسين داخل السجن

هل يقصف الحوثيون ايلات بالصواريخ ردا على تخريب اسرائيل للمنشئات النووية الايرانية ؟

الحية يعلق على اقامة مهرجان وطني في غزة خلال الايام القادمة

الأخبار الرئيسية

34

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟

البرلمان

تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة لأول مرة في تاريخ البرلمان: تفويض الجيش المصري بالتدخل العسكري بليبيا

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات تتعلق بالرواتب والمساعدات ودور الحضانة والتقاعد..

4

"شكري حمل رسالة من السيسي".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير خارجية مصر

كورونا

وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بـ"كورونا" ترفع حصيلة الوفيات إلى 66