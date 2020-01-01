أمريكا تفرض عقوبات على رئيس الشيشان بتهمة انتهاكات حقوقية

واشنطن /سما/

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على رئيس جمهورية الشيشان التي تقع في جنوب روسيا ومنعته من دخول الولايات المتحدة بسبب اتهامات بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال تعذيب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إنه يخشى من أن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستغل تفشي وباء كورونا المستجد كذريعة لارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق سكان المنطقة. وفق رويترز.

وقال بومبيو “الوزارة لديها معلومات موسعة وموثقة تفيد بأن قديروف مسؤول عن عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعود لأكثر من عشر سنوات وتشمل التعذيب والقتل خارج إطار القضاء”.

ورد قديروف على إعلان اليوم الإثنين على قناته بتطبيق (تيليغرام) بصورة له مبتسما ويقف فيما يبدو داخل مخزن ممتلئ بأسلحة بينما يحمل رشاشات خفيفة.

وقال “يا بومبيو نحن نقبل القتال. سيكون الأمر ممتعا”.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في منشور على فيسبوك ردا على العقوبات “سيكون من الصعب الرد بالمثل، لكننا سنفكر في أمر ما”.

وكانت واشنطن وضعت قديروف على القائمة السوداء في السابق بموجب قانون (ماغنتسكي) الذي فرض عقوبات شملت منع إصدار تأشيرات وتجميد أصول مسؤولين مرتبطين بوفاة سيرجي ماغنتسكي (37 عاما) في السجن، وهو مدقق حسابات روسي ومبلغ عن مخالفات.