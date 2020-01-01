  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمريكا تفرض عقوبات على رئيس الشيشان بتهمة انتهاكات حقوقية

الإثنين 20 يوليو 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تفرض عقوبات على رئيس الشيشان بتهمة انتهاكات حقوقية


واشنطن /سما/

 فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على رئيس جمهورية الشيشان التي تقع في جنوب روسيا ومنعته من دخول الولايات المتحدة بسبب اتهامات بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال تعذيب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إنه يخشى من أن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستغل تفشي وباء كورونا المستجد كذريعة لارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق سكان المنطقة. وفق رويترز.

وقال بومبيو “الوزارة لديها معلومات موسعة وموثقة تفيد بأن قديروف مسؤول عن عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعود لأكثر من عشر سنوات وتشمل التعذيب والقتل خارج إطار القضاء”.

ورد قديروف على إعلان اليوم الإثنين على قناته بتطبيق (تيليغرام) بصورة له مبتسما ويقف فيما يبدو داخل مخزن ممتلئ بأسلحة بينما يحمل رشاشات خفيفة.

وقال “يا بومبيو نحن نقبل القتال. سيكون الأمر ممتعا”.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في منشور على فيسبوك ردا على العقوبات “سيكون من الصعب الرد بالمثل، لكننا سنفكر في أمر ما”.

وكانت واشنطن وضعت قديروف على القائمة السوداء في السابق بموجب قانون (ماغنتسكي) الذي فرض عقوبات شملت منع إصدار تأشيرات وتجميد أصول مسؤولين مرتبطين بوفاة سيرجي ماغنتسكي (37 عاما) في السجن، وهو مدقق حسابات روسي ومبلغ عن مخالفات.

#الخارجية الامريكية #مايك بومبيو #رئيس الشيشان #عقوبات #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

عملية بركان الغضب الليبية: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة

كارثة سد النهضة: استمرار انخفاض منسوب النيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

تم العثور على جثتها امس .. القاء القبض على أب قتل ابنته قبل عشر سنوات

الملك سلمان يدخل المستشفى بصورة مفاجئة

صور.. أنباء عن وفاة آخر وزير دفاع في زمن صدام حسين داخل السجن

هل يقصف الحوثيون ايلات بالصواريخ ردا على تخريب اسرائيل للمنشئات النووية الايرانية ؟

الحية يعلق على اقامة مهرجان وطني في غزة خلال الايام القادمة

الأخبار الرئيسية

34

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟

البرلمان

تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة لأول مرة في تاريخ البرلمان: تفويض الجيش المصري بالتدخل العسكري بليبيا

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات تتعلق بالرواتب والمساعدات ودور الحضانة والتقاعد..

4

"شكري حمل رسالة من السيسي".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير خارجية مصر

كورونا

وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بـ"كورونا" ترفع حصيلة الوفيات إلى 66