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المفتي العام للقدس والديار المقدسة: الجمعة 31 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك

الإثنين 20 يوليو 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام للقدس والديار المقدسة: الجمعة 31 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك


القدس المحتلة / سما /

 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،  رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن يوم الأربعاء 22/7/2020 هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441هـ، وعليه يكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة 1441 هـ وفق 30/7/2020 هو يوم وقفة عرفة، ويوم الجمعة العاشر منه وفق 31 تموز 2020، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المفتي الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.

#المفتي العام #الشيخ محمد حسين #عيد الاضحى

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