  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"يديعوت": وزراء حاولوا منع تعيين بدوي سفيراً لإسرائيل بسبب دفاعه عن البدو

الإثنين 20 يوليو 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": وزراء حاولوا منع تعيين بدوي سفيراً لإسرائيل بسبب دفاعه عن البدو


القدس المحتلة / سما /

 حاول وزراء من الليكود الإسرائيلي، أمس الأحد، منع تعيين إسماعيل الخالدي، البدوي من داخل الخط الأخضر، سفيراً لإسرائيل لدى أريتريا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الوزراء الذين عارضوا الخطوة أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي، وزئيف إلكين وزير التعليم العالي، ودافيد أمسالم وزير علاقة الحكومة مع الكنيست.

ووفقًا للموقع، فإن أولئك الوزراء أرجعوا سبب معارضتهم الشديدة لتعيين الخالدي سفيرًا بسبب منشور كتبه عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل 5 سنوات اتهم فيه إسرائيل بالعنصرية ضد العرب وخاصةً أفراد المجتمع البدوي.

وأشار الموقع إلى أن جلسة الموافقة على تعيين السفراء الـ11 الجدد لإسرائيل في عدد من الدول، شهدت عاصفة بسبب الخالدي، إلا أن إصرار وزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير الجيش بيني غانتس على تعيينه أدى للمصادقة على تعيينه سفيرًا لإسرائيل لدى إرتيريا.

وكانت لجنة التعيينات في الخارجية الإسرائيلية وضعت اسم الخالدي مرشحًا لهذا المنصب.

ويقطن الخالدي (49 عامًا) في الجليل الأسفل، وانضم إلى السلك الدبلوماسي الإسرائيلي عام 2004، وكان مسؤلاً عن مواجهة حركة المقاطعة في السفارة الإسرائيلية في لندن، كما شغل منصب نائب القنصل العام في سان فرانسيسكو، وعمل مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية الأسبق أفيغدور ليبرمان.

وتعرض منذ أسابيع لهجوم من حراس أمن إسرائيليين في منطقة الحافلات بالقدس، وأسقطوه أرضًا بدون سبب، فيما اتهمه أحد الحراس بأنه رفض الإفصاح عن هويته حينها.

#الليكود #اسرائيل #سفير بدوي

الأكثر قراءة اليوم

عملية بركان الغضب الليبية: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

كارثة سد النهضة: استمرار انخفاض منسوب النيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

تم العثور على جثتها امس .. القاء القبض على أب قتل ابنته قبل عشر سنوات

الملك سلمان يدخل المستشفى بصورة مفاجئة

صور.. أنباء عن وفاة آخر وزير دفاع في زمن صدام حسين داخل السجن

هل يقصف الحوثيون ايلات بالصواريخ ردا على تخريب اسرائيل للمنشئات النووية الايرانية ؟

الأخبار الرئيسية

البرلمان

تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة لأول مرة في تاريخ البرلمان لمناقشة تدخل الجيش المصري بـ(ليبيا)

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات تتعلق بالرواتب والمساعدات ودور الحضانة والتقاعد..

4

"شكري حمل رسالة من السيسي".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير خارجية مصر

كورونا

وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بـ"كورونا" ترفع حصيلة الوفيات إلى 66

"الاعلام الحكومي": طرحنا العديد من الاسئلة على المصريين بشأن ترتيبات العمل لاستقبال العالقين