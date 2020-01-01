إتلاف 10 اطنان سلع تالفة وتحرير غرامات مالية لمخالفة الإجراءات الصحية

رام الله / سما /

اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع شركائها في الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ، اليوم الاثنين، أكثر من 10 اطنان سلع تالفة ومنتهية الصلاحية.

جاء ذلك في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى اعداد هذا التقرير 27 جولة تفتيشية شملت 468 منشأة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها إخطار 9 مخالفين لتصويب وضعهم القانوني.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 12 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.