اعتقال شابين وإصابة ثالث في مخيم جنين

جنين / سما /

أُصيب اليوم الإثنين الشاب أنطون جمال الزبيدي بجروح ورضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام منزل عائلته في مخيم جنين واعتقال شقيقه.

وأفاد الأسير المحرر جمال الزبيدي، أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا منزله واحتجزوا أفراد أُسرته، واعتقلوا نجله نعيم (32 عاماً)، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وذكر أن الجنود اعتدوا بالضرب على نجله أنطون، ثم اعتقلوه وأطلقوا سراحه في وقت لاحق، حيث نقل إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر جمال العامر، واعتقلت نجله يوسف (22 عاماً)، وهو أسير محرر.