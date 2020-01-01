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اعتقال شابين وإصابة ثالث في مخيم جنين

الإثنين 20 يوليو 2020 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شابين وإصابة ثالث في مخيم جنين


جنين / سما /

 أُصيب اليوم الإثنين الشاب أنطون جمال الزبيدي بجروح ورضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام منزل عائلته في مخيم جنين واعتقال شقيقه.

وأفاد الأسير المحرر جمال الزبيدي، أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا منزله واحتجزوا أفراد أُسرته، واعتقلوا نجله نعيم (32 عاماً)، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وذكر أن الجنود اعتدوا بالضرب على نجله أنطون، ثم اعتقلوه وأطلقوا سراحه في وقت لاحق، حيث نقل إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر جمال العامر، واعتقلت نجله يوسف (22 عاماً)، وهو أسير محرر.

#الاعتداءات الاسرائيلية #اعتقال #قوات الاحتلال #حنين

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