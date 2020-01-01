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"الخارجية": 186 حالة وفاة و3683 إصابة بالكورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الإثنين 20 يوليو 2020 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 186 حالة وفاة و3683 إصابة بالكورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الوفيات في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم بسبب جائحة "كورونا" إلى 186 (2 كولومبيا، 1 الجزائر)، إضافة إلى 3683 إصابة، و1563 حالة تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، في التقرير اليومي، بمغادرة 123 مواطنا من العالقين في أرض الوطن هذا اليوم، للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم في كل من: الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية مصر العربية.

كما أفاد الفريق بعودة دفعة أخرى من "الأحباب" العالقين في الدول الأوروبية، والبرازيل، ونيوزيلندا، عبر فرانكفورت، وكذلك عودة دفعة أخرى من سلطنة عُمان، ووصول الدفعة الأخيرة من "الأحباب" العالقين في جمهورية مصر العربية.

وودع السفير أحمد الديك المغادرين، واستقبل "الأحباب" القادمين إلى أرض الوطن، وكان في استقبالهم أيضا قوات من الأمن الوطني، والشرطة، والأجهزة المختلفة، وطواقم وزارة الصحة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى كولومبيا بتسجيل أول حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية للمواطنين: الياس خوسيه هاني أبو غطاس (63 عاما)، وغابرييل أبو شايبة صليبي (58 عاما) بسبب فيروس "كورونا".

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن إبراهيم عرفة (72 عاما) بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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