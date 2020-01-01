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السعودية.. لجان تحري هلال ذي الحجة تأخذ مواقعها لرؤيته

الإثنين 20 يوليو 2020 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. لجان تحري هلال ذي الحجة تأخذ مواقعها لرؤيته


الرياض /سما/

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، أن لجان تحري الهلال الرسمية أخذت مواقعها في المملكة في عدد من المدن والمحافظات، لرصد هلال شهر ذي الحجة.

وأشارت المصادر، إلى أن "اللجان نصبت أجهزتها ومراقبيها في أماكن مختلفة من المملكة، وهي حوطة سدير وتمير وشقراء ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والظهران والقصيم وحائل وتبوك". وفق روسيا اليوم

ودعت المحكمة العليا في السعودية، أمس الأحد، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين، الموافق 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

وأشارت المحكمة العليا، إلى أن على "كل من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

كما طلبت المحكمة، "من الأشخاص الذين لديهم القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".

وتتوقع معظم المراجع، أن يكون "يوم الخميس 30 يوليو الجاري، هو يوم وقفة عرفة، على أن يكون 31 من الشهر ذاته، هو أول أيام عيد الأضحى".

#السعودية #عيد الاضحى #هلال شهر ذي الحجة

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