نتنياهو يدرس إمكانية تعيين رئيس الموساد لإدارة غرفة العمليات لاحتواء كورونا في إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية تعيين رئيس الموساد يوسي كوهين لإدارة غرفة العمليات المشتركة لاحتواء كورونا في إسرائيل، بحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية 12، اليوم الاثنين.

وتأتي هذه الانباء متزامنة مع الاتصالات المتقدمة لتعيين البروفيسور غابي بارباش المدير العام السابق لوزارة الصحة، في هذا المنصب. علما بأن النقاش لا زال مستمرا بين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتين حول التعيين. وفق ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وقال التقرير ان "اسم رئيس الموساد يتردد بصورة كبيرة لدى الدائرة المقربة من رئيس الوزراء نتنياهو". وأضاف التقرير "تردد الاسم في الأيام الأخيرة ربما في مواجهة صعوبة تحديد المرشحين والنقاشات التي تحيط بسلطاتهم".

وشارك كوهين في التعامل مع أزمة كورونا خلال الموجة الوبائية الأولى، بشكل رئيسي حول تجهيز المعدات الطبية وأجهزة التنفس "لقد فعل كوهين ذلك بالفعل، أحضر أحد رؤساء أقسامه، الذي أدار العملية".

لكن هذه المرة الاقتراح للإدارة الشاملة للأزمة "قد يكون شيئا سيظهر في الأيام القادمة، وليس من المستحيل أن يتم طرح مثل هذا الاقتراح على رئيس الموساد الا انه سيتعين عليه النظر في هذا الأمر بجدية".

وبرزت في الأيام الأخيرة، خلافات بين رئيس الوزراء ووزير الصحة حول التعيين في منصب مدير غرفة العمليات الذي سيدير أزمة كورونا. رئيس الوزراء يؤيد تعيين بارباش، بينما يفضل يولي أدلشتين تعيين الجنرال السابق أمير أبو العافية.

في البداية، تم عرض المنصب على اللواء روني نوما، الذي رفض المنصب خشية من عدم حصوله على السلطات المناسبة، كما أن موشيه بار سيمان توف مدير عام وزارة الصحة السابق عرض عليه المنصب ورفضه.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، اتخاذ تدابير جزئية جديدة "لتفادي حجر منزلي عام" بسبب ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، تقضي بإغلاق بعض المواقع العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبعدما كانت تشيد بإدارتها للوباء، سجل ارتفاع في عدد الإصابات مجددا بينما ارتفعت نسبة البطالة في الأشهر الأخيرة لتتجاوز العشرين بالمئة. ولتهدئة الاستياء الاجتماعي، أعلن نتنياهو مؤخرا بخطة قيمتها 90 مليار شيكل (نحو 22,5 مليار يورو) تتضمن مساعدات لكل المواطنين.