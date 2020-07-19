  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج عن النشطاء الموقوفين على خلفية محاولة تنظيم وقفة احتجاجية

الإثنين 20 يوليو 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج عن النشطاء الموقوفين على خلفية محاولة تنظيم وقفة احتجاجية


غزة /سما/

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بالإفراج عن النشطاء الموقوفين على خلفية محاولة تنظيم وقفة احتجاجية

وقالت الهيئة في بيان صحفي، تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قيام أجهزة الأمن يوم أمس الأحد 19/7/2020 احتجاز عدد من النشطاء على خلفية محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية في وسط مدينة رام الله تحت مسمى "مناهضة الفساد"، وقيام النيابة العامة اليوم بتمديد توقيفهم 48 ساعة أخرى.

ووفقا لتوثيقات الهيئة، فإن عدداً من النشطاء تقدموا بإشعار رسمي لجهاز الشرطة لتنظيم وقفة احتجاجية قرب دوار المنارة وسط مدينة رام الله، احتجاجا على ما يعتبرونه فساداً في بعض المؤسسات العامة. لكن جهاز الشرطة أعلمهم بمنع تنظيم الوقفة بسبب الأوضاع الصحية، وفي الوقت المحدد للوقفة نصبت الشرطة بعض الحواجز ومنعت النشطاء، والذين حضر عدد منهم من خارج محافظة رام الله، من الوصول لمنطقة دوار المنارة، وقامت بتوقيف عدد منهم قبل أو لحظة وصولهم إلى المكان المحدد للاحتجاج، وقد بلغ عدد الموقوفين 19 موقوفاً تم عرضهم اليوم على النيابة العامة التي قررت تمديد توقيفهم 48 ساعة.

وأضافت: إننا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة الالتزام التام ومن قبل جميع المؤسسات والفعاليات دون استثناء، بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، إلا أننا نعتبر أن توقيف الناشطين المجتمعيين يتضمن عقوبة مقنعة على خلفية نشاطهم المجتمعي وتدويناتهم التي تتضمن انتقادات لبعض المؤسسات والشخصيات العامة، ونطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم جميعا، والتوقف عن استخدام إجراء التوقيف أو الحجز الاحتياطي كعقوبة.

#الهيئة المستقلة

الأكثر قراءة اليوم

عملية بركان الغضب الليبية: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

هآرتس: هكذا تقيم إسرائيل “يشعستان” في الضفة الغربية مكان الدولة الفلسطينية

كارثة سد النهضة: استمرار انخفاض منسوب النيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

تم العثور على جثتها امس .. القاء القبض على أب قتل ابنته قبل عشر سنوات

الملك سلمان يدخل المستشفى بصورة مفاجئة

صور.. أنباء عن وفاة آخر وزير دفاع في زمن صدام حسين داخل السجن

الأخبار الرئيسية

4

"شكري حمل رسالة من السيسي".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير خارجية مصر

كورونا

وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بـ"كورونا" ترفع حصيلة الوفيات إلى 66

"الاعلام الحكومي": طرحنا العديد من الاسئلة على المصريين بشأن ترتيبات العمل لاستقبال العالقين

الهباش للاسرائيليين: "لقد قاومناكم وحاربناكم لمدة مائة عام ولا عائق أمامنا لمحاربتكم مائة عام أخرى"

i

وصول وزير الخارجية المصري الى رام الله للقاء الرئيس