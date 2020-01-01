  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"التعاون الإسلامي" تدعو الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال للافراج عن الأسرى المرضى

الإثنين 20 يوليو 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدعو الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال للافراج عن الأسرى المرضى


جدة /سما/

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأطراف الدولية المعنية، لا سيما الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صحفي اليوم الإثنين، على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعضهم بفيروس كورونا، واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية بما فيه الحق في العلاج، وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى تاريخ 30 حزيران/ يونيو 2020، نحو (4700) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 365

#التعاون الاسلامي #حكومة الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في غزة.. وحالة وفاة في الخليل

عملية بركان الغضب الليبية: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

هآرتس: هكذا تقيم إسرائيل “يشعستان” في الضفة الغربية مكان الدولة الفلسطينية

كارثة سد النهضة: استمرار انخفاض منسوب النيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

صور.. أنباء عن وفاة آخر وزير دفاع في زمن صدام حسين داخل السجن

الملك سلمان يدخل المستشفى بصورة مفاجئة

الأخبار الرئيسية

4

"شكري حمل رسالة من السيسي".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير خارجية مصر

كورونا

وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بـ"كورونا" ترفع حصيلة الوفيات إلى 66

"الاعلام الحكومي": طرحنا العديد من الاسئلة على المصريين بشأن ترتيبات العمل لاستقبال العالقين

الهباش للاسرائيليين: "لقد قاومناكم وحاربناكم لمدة مائة عام ولا عائق أمامنا لمحاربتكم مائة عام أخرى"

i

وصول وزير الخارجية المصري الى رام الله للقاء الرئيس