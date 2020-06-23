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محكمة اسرائيلية تقرر الإفراج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور

الإثنين 20 يوليو 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة اسرائيلية تقرر الإفراج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور


رام الله /سما/

 أقرت محكمة اسرائيلية اليوم الاثنين، الافراج عن الاسير المريض نضال ابو عاهور بعد تردي حالته الصحية نتيجة إصابته بالسرطان والفشل الكلوي.

وقال مدير مكتب هيئة شؤون الاسرى والمحررين في بيت لحم منقذ ابو عطوان لــ"وفا"، إن المحكمة قررت الإفراج عن الأسير أبو عاهور بكفالة مالية نتيجة تردي الحالته الصحية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم استقباله في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأشار إلى أن ثلاث جلسات عقدت للأسير خلال أسبوع للنظر في الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية.

واعتقل الأسير أبو عاهور في 23-6-2020.

#افراج #الاسير ابو عاهور

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