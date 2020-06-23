محكمة اسرائيلية تقرر الإفراج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور

رام الله /سما/

أقرت محكمة اسرائيلية اليوم الاثنين، الافراج عن الاسير المريض نضال ابو عاهور بعد تردي حالته الصحية نتيجة إصابته بالسرطان والفشل الكلوي.

وقال مدير مكتب هيئة شؤون الاسرى والمحررين في بيت لحم منقذ ابو عطوان لــ"وفا"، إن المحكمة قررت الإفراج عن الأسير أبو عاهور بكفالة مالية نتيجة تردي الحالته الصحية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم استقباله في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأشار إلى أن ثلاث جلسات عقدت للأسير خلال أسبوع للنظر في الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية.

واعتقل الأسير أبو عاهور في 23-6-2020.