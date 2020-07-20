"الاعلام الحكومي": طرحنا العديد من الاسئلة على المصريين بشأن ترتيبات العمل لاستقبال العالقين

غزة /سما/

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الاثنين 20/7/2020 ، ان قضية العالقين أصبحت الشغل الشاغل لخلية الازمة العليا بغزة في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال معروف خلال تصريحات له اليوم بدأنا بإعادة تأهيل مراكز الحجر الصحي وانشاء مركز جديد بدير البلح ومتوقع الانتهاء منه الأسبوع القادم تمهيداً لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج لتجنب قطاع غزة من خطر جائحة كورونا.

وتابع هناك العديد من الأسئلة طرحت على المصريين بشأن ترتيبات العمل على معبر رفح ومطار القاهرة وننتظر إجابات للبدء باستقبال العالقين.