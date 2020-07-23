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أسماء المقبولين في كلية الطب الجامعة الإسلامية "الدفعة الثانية"

الإثنين 20 يوليو 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء المقبولين في كلية الطب الجامعة الإسلامية "الدفعة الثانية"


غزة /سما/

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الإسلامية بغزة عن قبول الدفعة الثانية في كلية الطب البشري للفصل الدراسي الجديد للعام 2020 - 2021 .

وطالبت الجامعة من جميع الطلاب والطالبات الصادرة أسمائهم ضمن المقبولين بضرورة استكمال إجراءات تسجيلهم حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 23-7-2020م، وأن من يتخلف عن ذلك يفقد حقه في كلية الطب .

أسماء الطالبات المقبولات في كلية الطب في الجامعة الإسلامية من خلال ( الرابط التالي ) .

أسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب في الجامعة الإسلامية من خلال ( الرابط التالي ) .

#الجامعة الإسلامية #غزة #طلبة الطب

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