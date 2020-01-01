الاحتلال يحكم بالسجن 19 عامًا وغرامة مالية على أسير أردني

القدس المحتلة /سما/

أصدرت ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 19 عامًا بحق الشاب الأردني طاهر خلف (29 عامًا)، بعد أن كانت أدانته في التاسع من الشهر الجاري "بمحاولة قتل إسرائيليين في مدينة إيلات" وذلك بعد 8 أشهر من اعتقاله في ميناء المدينة.

وأمرت المحكمة بفرض غرامية مالية على الأسير كتعويض للإسرائيليين اللذين أصيبا في الهجوم، وذلك بمبلغ وصل إلى 250 ألف شيكل.

وكان الإدعاء الإسرائيلي قدم اتهامًا للشاب بتهمة ارتكاب "جناية" من خلال محاولة "القتل" لدوافع "إرهابية".

وادعت لائحة الاتهام، "أن خلف حصل على تأشيرة عمل في إسرائيل، ومنذ ذلك الوقت خطط لتنفيذ هجوم، ولدى وصوله إيلات هاجم اثنين من الغواصين وضربهما بمطرقة ما تسبب بإصابتهما وكان يهدف إلى قتلهما".

وزعمت لائحة الاتهام، "أن خلف خطط مع شريك له لتنفيذ عملية إطلاق نار على الحدود مع الأردن، وذلك خلال حرب غزة عام 2014، إلا أن الهجوم لم يٌنفذ، كما خطط للتسلل مرةً أخرى من الحدود لكنه لم يحدث الهجوم".

كما زعمت الإدعاءات الإسرائيلية، "أن خلف تواصل مع إخوته وأبناء عمومته (وعددهم 4) وعرض عليهم الانضمام لخطتهم، واتفقوا على الدخول لإسرائيل والوصول للقدس وشراء سكاكين لتنفيذ عمليات طعن".

وادعت اللائحة أنه سجل فيديو يحمل وصية وبعثه لأقربائه.