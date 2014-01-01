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فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين:

"هآرتس":

فشل المفاوضات الليلية مع الممرضات، وبدء إضرابهن الشامل

عدد الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في إسرائيل (28205) حالة مرضية نشطة

اليوم سيبت في مصير المعركة على منظومة التعليم، التعليم سيستمر حتى نهاية الأسبوع

مؤيدو نتنياهو داخل الحزب: ”طلاق بين الحزب وقيمه”

يافا: حجارة على رجال الشرطة، ورجال الشرطة يطلقون قنابل الصوت

وزير جيش الاحتلال يجمد مرسوم فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية بسبب رواتب الأسرى

نقابة الممرضات بدأت في إضراب شامل للمطالبة بزيادة عدد الممرضات في مواقع العمل

اشكنازي ليس معنياً في الدفاع عن بني جنتس أمام نتنياهو

"يديعوت أحرونوت"

أصحاب المطاعم اجتمعوا مع نتنيهو، ويأملون الإجابات

غداً، المصادقة على قانون متابعة "الشاباك" لمرضى "كورونا" حتى العام 2021

بدء إضراب شامل للممرضات الإسرائيليات

1431 حالة كورونا بين الإسرائيليين في 24 ساعة

رئيسة لجنة "كورونا" في "الكنيست": "لم ننجح في الاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا"

الارتباك في التعليمات في وزارة التربية، منظومة التعليم ستستمر في العمل حتى نهاية الأسبوع

بعد جلسة واحدة، نتنياهو يفكر في تغيير محاميه يوسي سيجف

أربعة معتقلين في يافا في احتجاجات ضد هدم مقبرة للمسلمين

ارتفاع بنسبة 40% في الإعفاءات التي قدمها "رئيس الدولة"

"معاريف"

1414 حالة "كورونا" جديدة بين الإسرائيليين منذ أمس

النظر في عيون الشهود، المرحلة القادمة من محكمة نتنياهو

أصحاب المطاعم التقوا مع نتنياهو: "لا لإغلاق المطاعم"

أربعة معتقلين بعد تجدد الاحتجاجات في يافا ضد هدم مقبرة للمسلمين

ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها، خطفت لإيران

فشل المفاوضات الليلية مع وزارة المالية، الممرضات باشرن الإضراب الشامل

1437 حالة كورونا جديدة

الخطر الأكبر، عدم جاهزية المنظومة الصحية الإسرائيلية لموجة ثالثة من "كورونا" في الشتاء