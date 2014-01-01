نقل شكران مرتجى بشكل طارئ إلى المستشفى (صورة)

وكالات / سما /

نشر حساب الفنانة السورية شكران مرتجى على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بياناً صحافياً كشف من خلاله خضوعها لعملية جراحية.

وجاء فيه: “ليلة البارحة لم تكن ليلة اعتيادية على النجمة شكران مرتجى التي لطالما عرفنا عنها قدرتها العالية على التحمل ومستوى الصبر المتين الذي تواجه به كل ما يعترضها من صعوبات لكن بعد فترة من التعب الجسدي الذي شعرت به مرتجى وصلت ليل أمس إلى حالةٍ من الألم لم يعد بمقدورها مجابهتها وهذا ما دفعها لكي تستجمع ما لديها من قوة وتتجه مباشرةً إلى قسم الإسعاف في مستشفى الأندلس الكائن بدمشق”.

وأضاف: “مع بزوغ فجر اليوم الجديد كانت مرتجى تمر بلحظات صعبة خلال عملية استئصال المرارة الإسعافية التي خضعت لها فور دخولها للمستشفى لتكلل هذه العملية بالنجاح وتبداً عوارض التحسن والراحة تظهر على مرتجى المحاطة بأفراد عائلتها. خلال هذه الأوقات الصعبة لا يسعنا إلا توجيه الشكر والامتنان لكل الجهود المتفانية التي بذلها الكادر الطبي المتميز في مستشفى الأندلس ونخص بالشكر الدكتور قاسم دخان والدكتور معن نصير وكل الأيادي الحنونة التي هونت الألم على نجمتنا”.

وتابع: “نؤكد لكل المحبين أن الفنانة شكران مرتجى باتت بحالة صحية جيدة جداً وهي تحت عناية الأطباء قبل أن تغادر منزلها بعد فترة قصيرة للاطمئنان التام على صحتها على أن تعود لتقف أمام كاميرا المخرج محمد عبد العزيز بعد أيام قليلة لتنهي أخر مشاهدها في مسلسل (شارع شيكاغو). مع أمنياتنا بالصحة الدائمة للنجمة شكران مرتجى وكل محبيها .المكتب الإعلامي، ماجد العجلاني، دمشق”.