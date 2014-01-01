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مصر.. السجن لصاحب محل يستخدم لحم الحمير في إعداد فطائره!

الإثنين 20 يوليو 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. السجن لصاحب محل يستخدم لحم الحمير في إعداد فطائره!


وكالات / سما /

حكمت محكمة مصرية على صاحب محل فطائر، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 30 ألف جنيه، بعد إدانته “ببيع فطائر وحواشي من لحوم الحمير”.

في وقت سابق، أحالت نيابة حلوان المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بعد فحص عينات تمت مصادرتها من المحل، والتحقق من أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وكانت شرطة مباحث التموين المصرية، قد شنت حملات على محلات بيع اللحوم، وتبين أن بعض تلك المحلات يستخدم لحوم الحمير في تحضير الطعام الذي يقدم للزبائن، وتم ضبط لحوم فاسدة بداخل المحلات وعرضها على الطب البيطري الذي أكد إيجابية العينات وأنها من لحوم الحمير.

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